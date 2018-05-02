Евросоюз начинает работу с Нахчываном по реформе профтехнического образования

Во вторник, 1 мая, ведущие специалисты Европейского фонда образования (ETF) приняли участие в мероприятии в Нахчыване, которое ознаменовало собой начало сотрудничества с Нахчыванской Автономной Республикой в сфере развития профессионального технического образования (ПТО).

Здесь прошел семинар по развитию профессиональных навыков с целью повышения конкурентоспособности и содействия экономическому росту Азербайджана.

Как отметили в ETF, это - первое мероприятие подобного уровня между Евросоюзом и Нахчываном, и оно символизирует значительный шаг в развитии политики сотрудничества ЕС с Нахчыванской Автономной Республикой.

Европейский фонд образования (ETF) представляет собой агентство Евросоюза по содействию реформированию системы профтехнического образования в странах-партнерах ЕС.

Мероприятие открыли министр образования Нахчыванской Автономной Республики Мамед Гарибов и глава Делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас. На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные представители правительства Азербайджана и официальные лица Нахчывана, представители Госагентства по профтехническому образованию, ведущие работодатели, специалисты в области профтехнического образования, а также представители международных структур.

Данный семинар является частью масштабной программы Евросоюза по поддержке Азербайджана в системной модернизации всей сферы образования. Сотрудничество основывается на принятой в декабре 2015 года Госпрограмме поддержки образования в Азербайджане.

На период 2016–2020 гг. образование признано одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества между Баку и Брюсселем, с особым акцентом на восстановление в стране системы профессионального технического образования (ПТО).

Елена Остапенко, Э.Т.