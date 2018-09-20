Европейский суд обязал Армению выплатить компенсацию за нарушение прав человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня огласил решение по делу «Мушег Сагателян против Армении», сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

ЕСПЧ посчитал, что в отношении истца Мушега Сагателяна, пострадавшего во время событий 1 марта 2008 года, было применено жестокое отношение, не было проведено эффективного расследования, его арест был незаконным, и Сагателяну не были представлены законные основания его ареста.

Таким образом, ЕСПЧ постановил, что страна-ответчик – Армения – в течение 3-х месяцев должна выплатить истцу 15.600 евро – в качестве компенсации нематериального ущерба, а также 5000 евро – за судебные издержки.

Отметим, что иск Мушега Сагателяна в ЕСПЧ касался его задержания в ходе широкомасштабных акций протеста после президентских выборов 2008 года, судебного разбирательства и отношения полиции.

Мушег Сагателян представил в ЕСПЧ иск на основании ст.3 («Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения»), п.п. 1, 2, 3 ст.5 («Право на свободу и личную неприкосновенность»), п.п. 1 и 3 ст.6 («Право на справедливое судебное разбирательство»), ст.10 («Свобода выражения мнения») и ст.11 («Свобода собраний и объединений») Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейской конвенции по правам человека).

С.А., Э.Т.