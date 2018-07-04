Европарламент призвал новые власти Армении покончить с коррупцией и отмыванием денег

Европарламент призвал Армению добиться значительного прогресса в проведении выборов, независимости судебных органов, борьбе с коррупцией, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и злоупотреблением олигархическим контролем, а также в отношении свободы СМИ.

Об этом говорится в принятой Европарламентом резолюции по соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом.

Эффективное осуществление этих ключевых реформ может открыть дальнейшие перспективы сотрудничества, в том числе в налаживании диалога по либерализации визового режима, говорится в резолюции.

В резолюции, одобренной вместе с соглашением, отмечается, что новое соглашение о партнерстве не является конечной точкой в плане сотрудничества между ЕС и Арменией, но является инструментом для содействия в проведении внутренних реформ.

Соглашение не может включить снятие тарифных барьеров из-за членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность в связи с некоторыми необоснованными на их взгляд арестами мирных демонстрантов в время последних событий в Армении.

«ЕС готов поддержать усилия по реформам, которые обязалось провести новое правительство. Мы призываем их продолжать борьбу с коррупцией и реформирование избирательной базы в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии», - говорится в документе.

1news.az