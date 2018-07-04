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Европарламент принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана

4 Июля, 2018 в 21:08 меньше минуты на чтение 813
Европарламент принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана

Европарламент принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана. 

Как сообщает Report, в документе выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.  

В резолюции также содержится специальный пункт о беженцах и вынужденных переселенцах и выражается призыв поддержать усилия органов власти в направлении поддержки многочисленных беженцев, вынужденных переселенцев и гражданских лиц, проживающих в зонах конфликта в пределах международно признанных границ Азербайджана.

В документе подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим партнером Евросоюза в сфере энергетики. 

1news.az

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