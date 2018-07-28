Европарламент осудил Пашиняна за призыв блокировать суды

В Европарламенте обеспокоены действиями властей Армении в связи с призывом премьер-министра Никола Пашиняна блокировать суды после освобождения экс-президента Роберта Кочаряна.

«18 мая один из судов принял решение изменить меру пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Мы желаем выразить нашу озабоченность в связи с призывом к своим сторонникам премьер-министра Армении Никола Пашиняна о блокировании всех судов», - говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя комитета Европарламента по парламентскому сотрудничеству ЕС-Армения Саджада Карима, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Он также отметил, что обеспокоен в связи с «идеей веттинга» (процесс проверки судей на соответствие занимаемой должности).

«Мы понимаем, что проблема политизации судей - важный для Армении вопрос. И мы надеемся на компетентность властей, чтобы при содействии международных партнеров реализовать необходимые структурные реформы, в результате чего будет гарантирована прозрачность и эффективность судебной власти», - отметил Карим.

Представитель Европарламента призвал всех госчиновников проявить мудрость и сдержанность, «как это было в период всего процесса «бархатной революции» в прошлом году, действовать исключительно в рамках конституции и оставаться приверженным неоспоримому принципу разделения ветвей власти».

Ранее содокладчики ПАСЕ по Армении Юлия Левочкина и Андрей Ширел. заявили, что армянские политики должны воздерживаться от заявлений и действий, которые могут трактоваться в качестве давления на судебную власть. Так они прокомментировали призыв Пашиняна заблокировать суды после судебного решения об освобождении из-под стражи Кочаряна.

Премьер Армении после решения суда Еревана об освобождении экс-президента Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, призвал своих сторонников с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике. В понедельник Пашинян на встрече с руководством республики заявил о готовности внести изменения в конституцию для проведения в стране судебной реформы.

«Настало время хирургического вмешательства. Все без исключения судьи должны быть подвергнуты проверке на соответствие занимаемой должности. Общество должны иметь полную информацию об имуществе, связях судей», - сказал Пашинян.

А.С.