«Еврогородок» впервые открывается в Нахчыване – ФОТО – ВИДЕО

В целях большего сближения с регионами Азербайджана Евросоюз все чаще проводит мероприятия культурно-образовательного и развлекательного характера за пределами Баку.

За последние годы подобные культурные события уже проходили в Шеки, Гяндже, Лянкяране. Теперь очередь за Нахчываном.

В воскресенье, 23 сентября, здесь впервые пройдет «Еврогородок» – площадка, где в развлекательной форме можно узнать много интересного об истории, языках, культуре и традициях европейских народов.

Как правило, «Еврогородок» располагается на центральной площади города или вблизи исторически значимых мест, предлагая гостям поучаствовать в многочисленных викторинах, вместе спеть и станцевать, попробовать блюда национальных кухонь Европы, сфотографироваться с атрибутикой разных народов.

Нахчыван не станет исключением. Здесь «Еврогородок» расположится на территории историко-архитектурного музейного комплекса «Нахчывангала». Мероприятие откроется в 14.00 и завершится вечером традиционным музыкальным концертом на открытом воздухе.

Как ранее отмечал замглавы Делегации ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис, «Еврогородок» хорош тем, что предоставляет возможность представителям стран Евросоюза пообщаться с публикой, рассказать о себе и своей деятельности. Гости, в свою очередь, могут лучше узнать об особенностях стран Европы, прикоснуться к европейской культуре.

«Тесные связи между странами начинаются с крепких дружеских отношений между людьми. Мы должны понимать друг друга, знать культуру, историю и традиции друг друга. Только на таком базисе можно строить хорошие межгосударственные отношения», сказал он в интервью 1news.az во время «Еврогородка» в Баку в июне.

С приглашением посетить «Еврогородок» в «Нахчывангала» обратились в видеообращении посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас и послы европейских стран:

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Елена Остапенко, Э.Т.