Евразийский банк развития отложил инвестпрограмму в Армении

Инвестиционная программа Евразийского банка развития (ЕАБР), связанная с армянской компанией "Спайка", приостановлена в связи с возбужденным в Армении уголовным делом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, об этом председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов сообщил в четверг журналистам.

8 апреля суд общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш (Ереван) принял решение об аресте директора "Спайки" (эта компания – крупнейший экспортер свежих овощей и фруктов из Армении) Давида Казаряна по обвинению в неуплате налогов. Через несколько дней в компании заявили, что зарубежные финансовые организации заморозили кредиты, из-за чего в этом году они не смогут закупать у сельчан овощи и фрукты.

"У нас все готово, но мы приостановили (программу – ред.) по "Спайке". Мы не можем так рисковать, если речь идет о потенциальном банкротстве", - сказал Бельянинов.

По его словам, проект не "сброшен", не отправлен в "архив", просто пока отложен из-за форс-мажорных обстоятельств.

На вопрос, будут ли предприняты какие-либо шаги до завершения уголовного дела против "Спайки", глава правления ЕАБР ответил отрицательно.

"Деньги-то не мои, это деньги акционеров", - заметил Бельянинов.

Евразийский банк развития создан в 2006 году на основе межгосударственного соглашения между Россией и Казахстаном. В 2009 году к соглашению присоединились Армения и Таджикистан, в 2010 году — Беларусь, в 2011-м — Кыргызстан. Основная задача международной финансовой организации — инвестиционная поддержка проектов в странах ЕАЭС, расширение торгово-экономических связей и возможностей для дальнейшей интеграции.

А.С.