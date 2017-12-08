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Эусебио ди Франческо: «Мы хорошо изучили игру Афрана Исмайылова»

Сегодня в 12:06 ~ 1 минута на чтение 161
Эусебио ди Франческо: «Мы хорошо изучили игру Афрана Исмайылова»
Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо признался, что появление в стартовом составе Афрана Исмайылова стала для него сюпризом.

«Ребята должны сдать, против кого им предстоит играть, - передает 1news.az со ссылкой на итальянские СМИ слова наставника «Ромы». – Выход Афрана Исмайылова в стартовом составе «Карабаха» стала для нас сюрпризом. Наш аналитик Симоне Беккасиоли дал указания Александру Коларову, который играл против него. Мы спросили Коларова хочет ли он узнать про Афрана Исмайылова, и он ответил утвердительно. Мы хорошо изучили игру Исмайылова».

Напомним, что матч «Рома» - «Карабах» завершился со счетом 1:0. 

Мурад Ахундов

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