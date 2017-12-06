Эусебио ди Франческо: ««Карабах» показал отличный футбол в групповом этапе»

Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против «Карабаха» (1:0).

«Ничего особенного не чувствую, - передает 1news.az слова ди Франческо. - Наша команда очень хотела победить сегодня. Мы не смогли начать первый тайм так, как хотели бы, но потом смогли собраться и забили 1 гол. Уже сейчас начинаем думать об 1/8 финала Лиги чемпионов, которого давно ждали. Мы должны ставить перед собой только самые высокие цели.

После этого будем стараться с большей силой. Сегодня был тяжелый матч, но нельзя идти к победе легким путем. Сумели обойти «Атлетико» в группе, что очень здорово!

«Карабах» показал отличный футбол в групповом этапе. В первом матче с «Челси» они сыграли с ошибочной системой и больше никогда к нему не возвращались. Особенно хочу отметить матчи с «Атлетико». Результат этих матчей нам помог в группе.

Мурад Ахундов (Рим)