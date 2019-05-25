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«Это - калорийная бомба»: Итальянцы впервые пробуют блюда азербайджанской кухни – ВИДЕО

Сегодня в 15:41 ~ 1 минута на чтение 204
«Это - калорийная бомба»: Итальянцы впервые пробуют блюда азербайджанской кухни – ВИДЕО

Итальянцам впервые дали попробовать  знаменитые блюда и десерты азербайджанской национальной кухни.

Итальянцам было предложено попробовать серию азербайджанских блюд и десертов, таких как кутабы, овдух, варенье из розовых лепестков, пахлава, шекербура и т.д., и, судя по реакции участников нижеприведенной съемки, размещенной на YouTube канале «Итальянцы by Kuzno Productions», азербайджанские национальные блюда их удивили и впечатлили.

К примеру, пахлаву одна из участниц дегустации назвала «калорийной бомбой» - какой была реакция итальянцев, впервые попробовавших блюда азербайджанской национальной кухни, вы можете увидеть в ролике, представленном для просмотра ниже.

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Ф.В., Э.Т.

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