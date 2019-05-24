ЕСПЧ обязал Армению выплатить компенсацию отцу солдата, убитого своим командиром в Нагорном Карабахе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти Армении выплатить компенсацию морального вреда отцу солдата-призывника, убитого во время прохождения службы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Погибший был призван в армию в июне 2006 года и спустя несколько месяцев направлен на службу в воинскую часть, расположенную в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Трагедия произошла 15 апреля 2007 года, когда лейтенант выстрелил в голову призывнику, застав его за просмотром телевизора вместе с сослуживцем.

Пострадавшего доставили в госпиталь, была проведена операция. Позднее его перевели в госпиталь в Ереван, но спасти призывника так и не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

Лейтенант полностью признал вину. По его словам, погибший с сослуживцем смеялись во время просмотра телевизора, и он подумал, что они смеются над ним. Когда солдат признал свою неправоту и попытался выйти из комнаты отдыха, офицер пришел в еще большую ярость, потому что призывник продолжал при этом смеяться.

Суд приговорил лейтенанта к 15 годам заключения за убийство из хулиганских побуждений и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Министерство обороны Армении выплатило отцу погибшего около 4,6 тысячи евро в качестве компенсации страховки и оплаты расходов на похороны, но отказалось выплачивать компенсацию морального вреда. Национальные суды поддержали это решение.

Истец обратился в ЕСПЧ в сентябре 2010 года с жалобой на нарушение статей 2 («Право на жизнь») и 13 («Право на эффективное средство правовой защиты») Европейской конвенции по правам человека. По его мнению, власти, зная о характеристике офицера, не приняли мер по защите жизни его единственного сына. Кроме того, он считает, что отсутствие компенсации морального вреда не соответствует положениям Конвенции.

ЕСПЧ пояснил, что ранее суд установил обязанность властей защищать призывников, так как в период службы солдаты находятся в безраздельном распоряжении государства.

Как отметил суд, власти признали лейтенанта виновным, выговоры были сделаны другим офицерам. В контексте этого дела подобные меры необходимо понимать как признание нарушения права погибшего на жизнь.

По мнению суда, у истца должна была быть возможность получить компенсацию, гарантированную статьей 13 Конвенции.

Суд признал нарушение статей 2 и 13 Конвенции и постановил выплатить заявителю 15 000 евро.

А.С., Э.Т.