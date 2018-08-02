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Если с премьер-министром Армении что-нибудь случится, то народ выйдет на улицы и устроит самосуд - Никол Пашинян

Сегодня в 09:25 ~ 2 минуты на чтение 741
Если с премьер-министром Армении что-нибудь случится, то народ выйдет на улицы и устроит самосуд - Никол Пашинян

Если с премьер-министром Армении Николом Пашиняном что-нибудь случится, то народ выйдет на улицы и устроит самосуд над теми, кого считает потенциальными убийцами.

Об этом заявил сам Пашинян во вторник на митинге блока «Мой шаг» в рамках агиткампании к выборам в Совет старейшин Еревана (муниципальный орган, который впоследствии изберет мэра столицы), сообщает «Спутник Армения».

По словам Пашиняна, после его громкого заявления об обезоруживании охранников и сотрудников служб безопасности бывших чиновников и олигархов он будет вновь получать письма с призывами проявить осторожность, поскольку его могут зарезать, убить или толкнуть под колеса машины.

«Представляете, что произойдет с потенциальными убийцами? Я веду антикоррупционную борьбу по мандату народа и с его согласия. Если со мной что-то случится, то народ выйдет на улицы, выведет потенциальных убийц из их домов и устроит самосуд. Именно народ - гарант моей безопасности», - подчеркнул премьер.

Он заявил, что не думает о своей безопасности и безопасности своей семьи. Премьер пообещал, что пойдет до конца. Он заявил, что антикоррупционная борьба продолжится.

«Если же я погрязну в коррупции, то публично повесьте меня на площади Республики», -  сказал Пашинян.

По словам Пашиняна, на счету у брата экс-президента Сержа Саргсяна - Александра (Сашика) Саргсяна - только в одном банке 30 миллионов долларов, и они заморожены. Он призвал всех экс-чиновников не шантажировать его и «вернуть все средства, которые украдены у народа».

«Призываю, чтобы Сашик Саргсян публично заявил, что в течение недели снимет эти 30 миллионов и вернет в госбюджет, и не только эти миллионы. Мы не допустим, чтобы вы издевались над народом, кем бы вы ни были, – Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Овик Абрамян, Гагик Хачатрян, для нас нет разницы. Не думайте, что угрозами вы сможете противостоять нам», - подчеркнул он.

Пашинян обещал, что после возвращения средств вместе с народом пойдет на площадь и решит, прощать этих людей или нет.

По его словам, если же экс-чиновники и олигархи не вернут средств, то ни одна сила в мире не сможет им помочь.

А.А., Э.Т.

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