Эшли Янг снова станет одноклубником Уэйна Руни

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг продолжит карьеру в клубе МЛС "Ди.Си.Юнайтед".

33-летний Янг снова станет одноклубником Уэйна Руни, также выступающего за клуб из Вашингтона.

Контракт Янга с "Манчестер Юнайтед" заканчивается, и полузащитник покинет клуб, за который он выступал с 2011 года. Эшли в ближайшее время присоединится к "Ди.Си.Юнайтед". Возможно, в этом переходе сыграл бывший лидер "МЮ", а ныне капитан "Ди.Си" Уэйн Руни.

Эшли Янг в пошлом сезоне сыграл 41 матч во всех турнирах и забил два мяча. Уэйн Руни в нынешнем первенстве МЛС забил 8 мячей в 15 матчах, а его клуб лидирует в Восточной конференции.

Vesti.ru