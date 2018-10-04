Еще одна женщина назначена на высокую должность в Азербайджане - ФОТО

Приказом министра труда и социальной защиты населения Мамедова Нигяр Фикрет гызы назначена на должность заведующей протокольным сектором.

Как сообщает 1news.az, Нигяр Мамедова окончила бакалавриат и магистратуру факультета международного права и международных отношений Бакинского государственного университета.

В 2001 году начала трудовую деятельность в Министерстве налогов.

Работала на различных позициях в Управлении международных налоговых отношений, в 2003-2014 годы – начальником протокольного отдела Министерства налогов, ей было присвоено звание советника налоговой службы.

Н.Мамедова была организатором заседаний Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, заседаний Внутриевропейской организации налоговых администраций.

Она также была организатором мероприятия межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Литвой.

Читала лекции в Учебном центре Министерства налогов.

А.А.