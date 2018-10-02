Еще один армянский военнослужащий погиб на оккупированных территориях Азербайджана

На оккупированных территориях Азербайджана скончался военнослужащий в результате огнестрельного ранения, полученного на территории одной из частей.

1 октября около 10:50 в одной из воинских частей при пока еще невыясненных обстоятельствах тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий Геворг Ароян, 1997 года рождения, сообщают армянские СМИ.

Раненый военнослужащий был доставлен в военный госпиталь, где в 15:05 скончался.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.