Еще на трех станциях бакинского метро станет прохладнее этим летом – ФОТО

«Бакметрополитен закупил 6 новых мощных вентиляторных установок».

Как сообщил 1news.az начальник электромеханической службы Бакинского метрополитена Нусрат Абдуллаев, два вентилятора уже прибыли в метро, начаты подготовительные работы по их установке.

«Первые два вентилятора будут установлены на станции «Гара Гараев». Еще по два вентилятора мы установим на станциях «Низами» и «Мемар Аджеми». Эти новые вентиляторы в два раза производительнее старых – 40 кубометров воздуха в минуту вместо 20, – и будут нагнетать воздух не только на станции, но и в межстанционные туннели», - подчеркнул Н.Абдуллаев.

Тимур Рзаев, И.А.

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