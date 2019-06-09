ЕС выступил с заявлением по ситуации в Молдавии

Евросоюз принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии, готов работать с демократически законным кабинетом министров и призывает к спокойствию и сдержанности, заявили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан.
"Европейский союз принимает к сведению принятые вчера парламентом Республики Молдова решения, в том числе о формировании правительственной коалиции", - говорится в совместном заявлении членов Еврокомиссии.
В нем отмечается, что ЕС "готов работать с демократически законным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации". "Уважение верховенства права и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это также самое главное, чего ожидают и чего заслуживают граждане Республики Молдова", - отмечается в заявлении.
"В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Республики Молдова, Европейский союз вновь решительно призывает к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к нахождению решения нынешнего политического кризиса", - заявляют члены Еврокомиссии.
РИА Новости