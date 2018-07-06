ЕС-Азербайджан: Попытки подорвать переговоры по новому соглашению не сработают – ФОТО

На пленарном заседании Европарламента 4 июля евродепутаты выступили со списком рекомендаций по новому соглашению между Евросоюзом и Азербайджаном, подчеркнув, что будущая сделка должна быть амбициозной и предоставлять сторонам конкретные выгоды.

Документ должен обеспечивать соблюдение основных прав и свобод человека, гарантировать победу над коррупцией, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, говорится в материале на сайте Europe Diplomatic.

Парламентарии подчеркнули в среду, 4 июля, что обеспечение уважения основных общеевропейских ценностей – одно из условий углубления отношений между ЕС и Азербайджаном.

Рекомендации Европарламента к переговорщикам были приняты при 564 голосах «за», 69 «против» и 47 «воздержавшихся».

Европарламентарии надеются, что переговоры по новому соглашению будут продвигаться быстро, и стороны смогут подписать документ до следующего саммита Восточного партнерства в 2019 году.

В настоящее время отношения ЕС и Азербайджана опираются на соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1999 года. Переговоры по новому соглашению вступили в силу в феврале 2017-го. Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а также крупнейшим инвестором.

«Азербайджан представляет собой надежного и предсказуемого партнера Евросоюза», - сказал изданию Europe Diplomatic посол Азербайджана в ЕС Фуад Искендеров, отметив, что новое соглашение позволит еще больше расширить это взаимовыгодное сотрудничество.

Посол выразил надежду, что переговоры придут к логическому заключению в самое ближайшее время при поддержке всех, кто желает азербайджано-европейским отношениям только процветания и твердо выступает против каких-либо попыток подрыва этого партнерства.

Обе стороны, по словам Фуада Искендерова, понимают обоюдную выгоду от нового соглашения, в котором Евросоюз заинтересован не менее Азербайджана.

«Любая попытка шантажировать друг друга или подорвать ход переговоров не сработает. Мы верим, что конструктивный дух переговоров принесет плодотворные результаты всем поколениям граждан по обе стороны», - сказал посол.

1news.az

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EU-Azerbaijan: “Attempts of Blackmail Will Not Succeed”