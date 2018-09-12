Эркин Ибрагимов: «На Мальте мы увидели неэффективную игровую модель»

Итак, сборная Азербайджана по футболу провела свою вторую встречу в Лиге наций, сыграв на Мальте вничью с местной национальной командой — 1:1.

Положа руку на сердце, результат матча, а еще больше игра, продемонстрированная «милли» на скромном 16-тысячном стадионе в живописном местечке Та-Али, мягко говоря, разочаровала азербайджанских любителей спорта. И разочаровала сильно. « Кого же тогда побеждать, если не Мальту?» — написал в сердцах комментарий на facebook один из наших соотечественников. И комментариев подобного рода было не два, не десять, не сто…

И действительно, кого, если не представителей крохотного островного государства с населением в 450 тысяч человек, чья национальная дружина в подавляющем большинстве своем состоит из любителей?

Своими впечатлениями от матча на Мальте и в целом от старта «милли» в Лиге наций с читателями « Бакинского рабочего» делится футбольный эксперт Эркин Ибрагимов.

— Полностью согласен с упомянутым выше болельщиком. Даже учитывая тот факт, что за последнее время многие команды прибавили в классе, мы должны были обыгрывать Мальту, а тремя днями ранее и Косово.

— Сегодня многие говорят о том, что «слабых команд в мире становится все меньше и меньше», что такие понятия, как «безусловный фаворит» и «заведомый аутсайдер» уходят в прошлое, что «все страны в той или иной степени прибавили в классе». Вопрос: когда же мы прибавим?

— Интересный вопрос. И достаточно риторический. Если вы помните, осенью 2016-го, при Роберте Просинечки, «милли» после 2 туров отборочного цикла Чемпионата мира-2018 имела 6 очков. Стопроцентный результат!

— А после 3 туров было уже 7 очков.

— Да, помню. Причем группа нам тогда попалась непростая. Там были сильные и опытные чехи, норвежцы, североирландцы и, наконец, действующие на тот момент чемпионы мира — немцы. Но сборная тогда взяла 7 очков после 3 матчей. Это был практически тот же состав, что и сейчас. Стало быть, при верно выбранной тактике Азербайджан способен делать результат.

— Накануне старта Лиги наций вы заявили, что после 2 туров в активе «милли» должно быть как минимум

4 очка. Что пошло не так?

— Если говорить о матче с Косово, то у нас явно преувеличили силу соперника. Дескать, они представляют Балканы, чей футбол всегда отличался высоким классом. Их чуть ли не с хорватами сравнивали. Думаю, в какой-то степени наши футболисты «перегорели» еще до матча, так как были чересчур высокого мнения о сопернике. Были проблемы ментального характера. Немного волнения прибавляло и то обстоятельство, что матч в Баку был дебютом Гурбана Гурбанова на посту главного тренера. Ну и, наконец, состав на вечер также, на мой взгляд, был ошибочным.

Как итог — невыразительная и блеклая игра в родных пенатах. Кстати, косовары при ближайшем рассмотрении оказались совсем не так сильны и высококлассны, как их представляла наша пресса. Не спорю, в их составе была пара неплохих исполнителей. Но сама команда была не так уж и организованна и мы вполне могли переиграть их.

Что касается встречи на Мальте, то там мы увидели некоторые изменения в стартовом составе. На мой взгляд, они были сделано верно. Единственным человеком, выпадавшим из ансамбля, был Рауф Алиев.

— Если они были сделаны верно и со знанием дела, то почему футбол в исполнении нашей сборной вновь выдался скучным и мало результативным?

— Обсуждая эту игру, многие почему-то говорят о плохой физподготовке наших ребят. Это ошибочное мнение, потому что именно с физикой не было проблем. Была неэффективная игровая модель, вследствие чего силы расходовались иррационально.

Чемпионат мира многие называют законодателем мод в футболе. Вернее, команду, продемонстрировавшую наиболее результативный футбол. А кто завоевал «золото» мундиаля и в целом ярче всех провел турнир в России? Франция.

Иными словами, сегодня многие отдают предпочтение скоростной модели игры с быстрыми флангами. Если же проанализировать игру Азербайджана с Косово и Мальтой, то приходишь к выводу, что она пытается работать в стиле, который в недалеком прошлом успешно практивовали сборная Испании и «Барселона».

— То есть контроль мяча, игра в короткий пас и прессинг на каждом участке поля?

— «Карабах», играя в короткий пас, пытался, как некогда «сине-гранатовые», играть в некоем убаюкивающем стиле, когда после череды коротких передач случается взрыв и молниеносная атака. Но сегодня те же каталонцы отказались от упомянутой модели, так как большинство команд научились играть против такого футбола и поэтому в последние годы «Реал», а не «Барса» побеждает в Лиге чемпионов.

— Испания и «Барса» играли в короткий пас, находясь лицом к воротам соперника. И шаг за шагом приближались к штрафной противоположной команды. На Мальте же наши футболисты считанные разы смогли приблизиться к воротам хозяев. При 66% владения мячом подопечные Гурбана Гурбанова большую часть игры провели на своей половине поля. Получается, контроль мяча исключительно ради контроля? А смысл?

— Есть такая футбольная пословица: «Чем больше ты владеешь мячом, тем меньше пропускаешь». В нашем же случае это был бесцельный расход сил и энергии. Это академический стиль, который легко читается соперниками Азербайджана, предпочитающими уходить в глухую оборону. Понимаете, в «Карабахе» в распоряжении Гурбанова были игроки, способные организовать этот взрыв или хотя бы его начало. Год назад инициативу мог взять на себя Ндлову, сейчас это способен сделать, к примеру, Зубир.

— В сборной, я так понимаю, детонатора еще нет?

— Получается, что нет. В противном случае наша команда атаковала бы чаще, а не отыгрывала бы мяч назад.

— Прокомментируйте мнение, что Гурбанов, комплектуя состав, отдает предпочтение «агдамцам» и не замечает игроков других команд.

— Не сказал бы. Во всяком случае во встрече с мальтийцами его подопечные сыграли не лучше и не хуже представителей других клубов.

— Есть ли игрок, чье отсутствие в составе «милли» озадачило вас?

— Да, есть такой футболист — Мирабдулла Аббасов из «Нефтчи». В последнее время он демонстрирует хорошую игру в нападении и находится в куда лучшей форме, чем Рауф Алиев и Рамиль Шейдаев. Не знаю, почему его не приглашают в национальную команду. Пусть даже не в качестве основного форварда.

— Как и Рената Дадашова, выступающего в Германии.

— Рената приглашали и в нашу молодежку, в олимпийскую сборную. И действительно, парень демонстрирует отличный уровень футбола в свои 19 лет.

— Ну так, шутка ли, — воспитанник немецкой школы и клуба «Айнтрахт».

— Согласен, школа чувствуется сразу. Вот только у Рената есть один огромный минус — его характер, который сказывается на поведении. Именно его конфликтный характер стал причиной того, что «Айнтрахт» предпочел расстаться с ним. Думаете, национальной команде страны нужны люди такого плана? Нет, едва ли.

— По ходу матча с Мальтой Гурбанов провел 3 замены, которые вы сочли неудачными. Почему?

— Потому что Джавид Имамвердиев, Рамиль Шейдаев и Урфан Аббасов далеки от идеальной формы. Их выход на поле мало что дал команде.

— Переезд Шейдаева из России в Азербайджан с последующим принятием им гражданства своей исторический родины достаточно широко обсуждался СМИ. Прокомментируйте мнение, что повышенное внимание и многочисленные авансы, высказанные в адрес юного дарования, не лучшим образом сказались на настрое Рамиля.

— АФФА сделала большое и полезное дело, организовав переезд талантливого футболиста в Азербайджан. Что касается роли СМИ в становлении его как футболиста, то, согласен, пресса сделала ему чересчур уж много комплиментов авансом. А ведь парень не оправдал еще и трети того, чего мы все ждали. Недавно он перешел в российский клуб «Крылья Советов». Посмотрим, удастся ли ему закрепиться там.

Нечто подобное происходит и с Гурбаном Гурбановым, который после хороших отзывов в прессе практически не приемлет критики и едва ли не в штыки воспринимает ее. Вообще-то тренер сборной и тренер клуба — едва ли не разные профессии. Уровень ответственности в сборной намного выше и Гурбанову следует привыкать к тому, что время от времени критика неизбежна.

— И последний вопрос: каковы шансы «милли» в матче 3-го тура с Фарерами?

— Азербайджану будет очень трудно с Фарерами, у которых очень вязкая защита. Но нам необходимо побеждать. В противном случае ни о каком плей-офф Лиги наций не может идти и речи.

Добавим, что после 2 туров в группе 3 дивизиона D следующая ситуация:

1) Косово — 4 очка;

2) Фареры — 3 очка;

3) Азербайджан — 2 очка;

4) Мальта — 1 очко.