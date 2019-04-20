1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Эриксен хочет перейти в «Реал»

Сегодня в 16:25 ~ 1 минута на чтение 220
Эриксен хочет перейти в «Реал»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен может перейти из "Тотенхэма" в "Реал". Футболист отверг выгодное предложение мюнхенской "Баварии".

Контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года, и лондонцы намерены его продать до истечения этого срока. "Шпоры" рассчитывают получить не менее ста пятидесяти миллионов евро. На футболиста претендуют испанские "Реал" и "Барселона". Вмешалась в борьбу за полузащитника и "Бавария".

Но сам Эриксен заявил, что хочет играть в "Реале" и только в "Реале". Кристиан объяснил это своим желанием работать с Зинедином Зиданом, снова возглавившим "королевский клуб".

Vesti.ru

Telegram WhatsApp

220

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net