Эриксен хочет перейти в «Реал»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен может перейти из "Тотенхэма" в "Реал". Футболист отверг выгодное предложение мюнхенской "Баварии".

Контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года, и лондонцы намерены его продать до истечения этого срока. "Шпоры" рассчитывают получить не менее ста пятидесяти миллионов евро. На футболиста претендуют испанские "Реал" и "Барселона". Вмешалась в борьбу за полузащитника и "Бавария".

Но сам Эриксен заявил, что хочет играть в "Реале" и только в "Реале". Кристиан объяснил это своим желанием работать с Зинедином Зиданом, снова возглавившим "королевский клуб".

Vesti.ru