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Ереван и Москва согласовали состав сил и средств Объединенной региональной системы ПВО

Сегодня в 15:38 ~ 1 минута на чтение 326
Ереван и Москва согласовали состав сил и средств Объединенной региональной системы ПВО

Армения и Россия договорились о составе сил и средств в Объединенной региональной системе ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Об этом, как сообщает РИА Новости, во вторник журналистам сообщил первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

«Подписан перечень войск, выделяемых Россией и Арменией в состав Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности», - сказал он.

Подписи под документом поставили начальники генеральных штабов вооруженных сил РФ и Армении, документ направлен на утверждение главам оборонных ведомств Армении и России Вигену Саркисяну и Сергею Шойгу соответственно.

Напомним, объединенная система противовоздушной обороны государств-участников СНГ создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алматы. В настоящее время в состав объединенной системы ПВО государств-участников СНГ входит Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

А.А.

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