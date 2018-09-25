Ереван анонсирует новую встречу Пашиняна с Путиным

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться на саммите СНГ в Душанбе.

Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Пашинян выразил надежду на то, что Путин посетит Ереван с официальным визитом в ближайшее время. Он уточнил, что "пригласил Владимира Путина в Ереван" и они "договорились, что в ближайшем будущем визит состоится".

Посол Армении однако затруднился сказать, когда точно может состояться визит Владимира Путина в Ереван.

"Сложно сказать. Выдвигаются разные версии. В этом году еще предстоят встречи лидеров двух стран. В Астане будет Совет коллективной безопасности ОДКБ, потом в декабре будет саммит стран ЕврАзЭС. То есть, у них встречи будут", — сказал он журналистам.

Посол отметил, что приглашение было недавно передано Пашиняном российской стороне.

"Тем более, в Душанбе они встретятся сейчас через пару дней", — добавил Тоганян.

Заседание Совета глав государств, Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Душанбе 27 сентября. Пашинян отправится в Душанбе сразу из Нью-Йорка, где он участвует в заседании Генассамблеи ООН.

С.А.