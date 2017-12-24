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Эрдоган заявил, что ждал звонка Трампа перед его решением по Иерусалиму

24 Декабря, 2017 в 18:40 ~ 1 минута на чтение 451
Эрдоган заявил, что ждал звонка Трампа перед его решением по Иерусалиму

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидал звонка своего американского коллеги Дональда Трампа перед тем, как глава Белого дома объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН в минувший четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, девять были против, еще 35 воздержались.

РИА Новости

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