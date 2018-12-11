Эрдоган: Запад игнорирует события во Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил политику двойных стандартов стран Запада.

«На Западе преднамеренно нагнетали ажиотаж вокруг акций протеста в Турции. Но когда речь заходит о протестах во Франции, демонстрируется совсем иной подход. Происходящее во Франции игнорируют», - сказал Эрдоган на мероприятии, приуроченном к Всемирному дню прав человека, сообщает Anadolu.

По его словам, страны, призывавшие Турцию открыть границы для миллионов беженцев, возводят стены на их пути.

«Строятся стены вдоль границ, устанавливаются проволочные заграждения. И кто же в этой ситуации является защитником прав человека? Турция или же эти страны?» - сказал Эрдоган.

Ф.Багирова