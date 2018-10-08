Эрдоган выразил отношение к исчезновению саудовского журналиста

Власти Турции внимательно отслеживают тему исчезновения саудовского журналиста Джемаля Кашыкчы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Комментируя утверждения об убийстве известного журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, глава Турции отметил, что все еще надеется на позитивный исход.

«Надеюсь, что мы не столкнемся с нежелательной ситуацией по данному вопросу», - сказал он.

По словам Эрдогана, данные с камер наблюдения у входа и выхода в саудовскую дипмиссию изучаются: «Мы стремимся получить результаты расследования в самом скором времени».

Президент Турции подчеркнул, что лично контролирует тему исчезновения саудовского журналиста. Результаты расследования будут обнародованы официальной Анкарой, сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал также призывы ряда политических партий страны о начале переговоров по заимствованиям по линии Международного валютного фонда (МВФ)

По словам главы Турции, Анкара раз и навсегда закрыла тему кредитования МВФ.

«Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что основы национальной экономики здоровы, а макроэкономические показатели намного более позитивны, чем во многих развивающихся странах.

Ф.Багирова