Эрдоган: Встреча глав двух Корей успокоила мировую общественность

Встреча лидеров двух Корей развеяла опасения мировой общественности.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Эрдоган выразил надежду на соблюдение в дальнейшем достигнутых на встрече договоренностей, сообщает Anadolu.

В Президентском дворце в Сеуле состоялась встреча лидеров Турции и Южной Кореи в формате один на один, которая длилась около часа. После этого состоялась встреча в расширенном составе.

Президент Эрдоган поздравил своего южнокорейского коллегу с проведением успешных переговоров между Республикой Корея и КНДР.

По его словам, эти переговоры внесли значительный вклад в поддержание мира во всем мире.

«Если в этом процессе Пхеньян сможет наладить диалог с другими странами, то это создаст позитивные условия для проведения переговоров. И Турция готова внести свой вклад в этот процесс», - сказал Эрдоган.

По его словам, отношения между Турцией и Южной Кореей находятся на высоком уровне, и товарооборот между странами составляет 7,5 миллиарда долларов.

«Турция рассчитывает значительно увеличить эти показатели. Считаю, что мы как страны-участницы «Большой двадцатки» сможем добиться таких результатов, принимая во внимание численность населения наших государств. В настоящее время суммарная численность населения Южной Кореи и Турции составляет 132 миллиона человек. Почему бы нам не стремиться к увеличению товарооборота между двумя странами до 10-15 миллиардов долларов? Турция и Южная Корея смогут наладить сотрудничество во многих сферах, в том числе в области передовых технологий и оборонной промышленности», - сказал Эрдоган.

Ф.Багирова