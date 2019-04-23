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Эрдоган уступил свое кресло 12-летнему мальчику - ФОТО

Сегодня в 17:30 ~ 1 минута на чтение 491
Эрдоган уступил свое кресло 12-летнему мальчику - ФОТО

В День национального суверенитета и детей президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял группу школьников, каждому из которых лично пожал руку.

Дети прибыли в Президентский комплекс в Анкаре в сопровождении министра национального образования Турции Зии Сельджука, сообщает Anadolu.

Обращаясь к детям, президент отметил, что подрастающее поколение является залогом будущих достижений Турции.

«Именно в этот день 99 лет назад открылся парламент Турции. Очень знаменательно, что именно эта дата также была объявлена Днем детей. Это свидетельствует о той значимости, которую государство придает молодежи», - сказал Эрдоган.

Глава Турции выразил уверенность в том, что новое поколение турецких граждан достигнет еще больших успехов и выведет страну в число мировых лидеров.

По традиции президент уступил свое кресло 12-летнему ученику шестого класса Озану Созеятароглу, а остальные дети заняли места министров.

Ф.Багирова

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