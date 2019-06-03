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Эрдоган: Турция продолжает оставаться надеждой для человечества

Сегодня в 16:36 ~ 1 минута на чтение 217
Эрдоган: Турция продолжает оставаться надеждой для человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании поздравил турецкий народ с праздником Рамазан.

«Даже в дни праздника Рамазан в мире есть наши собратья, угнетенные насилием и нищетой. Мысль об этом наполняет наши сердца грустью», - говорится в послании, сообщает Анадолу.

В документе выражается надежда на то, что предстоящий праздник Рамазан будет наполнен атмосферой торжества не только для жителей Турции, но и мусульман, и человечества в целом.

«Теракты и козни против Турции не смогли подорвать ее систему демократических ценностей и экономические основы. Турция продолжает оставаться надеждой для дружественных стран и человечества в целом», - говорится в послании.

Попытки дестабилизировать ситуацию в Турции направлены против турецкого народа, отмечается в документе.

«Мир находится на пороге больших преобразований, которые формируют глобальную карту всего века. Отрадно, что Турция вступает в этот период не слабым государством начала 1990-х годов, а мощной державой», - отмечает Эрдоган.

В документе отмечается, что этому способствовали действия властей Турции последних 17 лет, в том числе, вложенные инвестиции и реализация крупных проектов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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