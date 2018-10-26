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Эрдоган: Турция не отступит перед экономическим террором

Сегодня в 09:50 ~ 1 минута на чтение 212
Эрдоган: Турция не отступит перед экономическим террором

Турция не отступала и не отступит перед лицом вооруженного и дипломатического давления, не сдастся экономическому террору, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По его словам, вызовы, с которыми столкнулась Турция в последние годы, подтвердили недопустимость отклонения от заданного курса, сообщает Anadolu.

«Давление на экономику Турции по степени угроз не отличается от ракетных обстрелов приграничных населенных пунктов нашей страны. Мы вновь осознали, что иного пути нет», - подчеркнул глава государства.

Эрдоган отметил, что потенциал Турции намного более мощный, чем кажется на первый взгляд. Это касается всех областей, в том числе экономики. «Многие пытаются оценить нас лишь по видимой части айсберга, но это глубоко ошибочный подход», - сказал турецкий лидер.

По его словам, ситуация в турецкой экономике продолжает стабилизироваться, налицо положительная динамика развития во всех отраслях.

«Турцию не интересуют предвзятые оценки международных финансовых структур и государств. Главное для нас – интересы народа», - отметил турецкий лидер.

Ф.Багирова

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