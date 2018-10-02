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Эрдоган: Турция не делала ошибок в Сирии

Сегодня в 14:30 ~ 1 минута на чтение 349
Эрдоган: Турция не делала ошибок в Сирии

«Турция не делала в Сирии ошибочных шагов. Осознавая это, мы верим и в успех инициатив по сирийскому Идлибу».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, сообщает Anadolu.

По его словам, в Стамбуле в ближайшие дни пройдет четырехсторонний саммит по сирийскому кризису с участием Турции, России, Франции и Германии, где будут определены пути дальнейших шагов в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что без участия Турции любые инициативы в регионе обречены на провал. 

Он указал, что круги, полагающие, что смогут игнорировать позицию Анкары в регионе и действовать в ущерб интересам Турции, очень скоро осознают недальновидность такой политики:  «Анкара не намерена вмешиваться в политику других стран, и не допустит ущерба национальным интересам Турции».

«Все стороны в конечном итоге должны осознать и принять тот факт, что без участия Турции любые инициативы в регионе обречены на провал. То же относится к процессам на Кипре и в регионе Эгейского моря», - сказал турецкий лидер.

При этом он раскритиковал позицию США по Сирии, напомнив, что Пентагон поставил отрядам YPG (сирийское крыло террористов PKK) в Сирии 19 тысяч грузовиков с оружием и боеприпасами.

Ф.Багирова

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