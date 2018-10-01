Эрдоган: Турция настроена на продолжение реформ для вступления в ЕС

Турция решительно настроена продолжать реализацию реформ в рамках курса на вступление в ЕС.

Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter, комментируя итоги своего визита в Германию.

В частности, отметил он, страна намерена в короткие сроки выполнить оставшиеся шесть критериев либерализации визового режима.

«Процесс вступления Турции в ЕС не должен становится объектом капризов определенных кругов, создания ими политических препятствий. Надеемся, что Германия окажет Турции поддержку в этом процессе», - заявил президент Эрдоган.

По его словам, «болезненный период в турецко-германском взаимодействии остался позади», и его государственный визит в Германию «будет способствовать укреплению традиционной дружбы между двумя странами».

Эрдоган отметил, что его визит открыл новые возможности для расширения двустороннего диалога по ряду направлений: «Мы договорились о необходимости возобновления механизмов взаимодействия, которые не работали в течение определенного времени».

Ф.Багирова