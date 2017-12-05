Эрдоган: Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил отношение к намерению США признать Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщает Anadolu, по его словам, Турция как страна, председательствующая в Организации исламского сотрудничества (ОИС), до конца будет отслеживать эту ситуацию.

«Если Вашингтон пойдет на этот шаг, то Турция в течение 5-10 дней созовет саммит ОИС в Стамбуле. Кроме того, как следствие, Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем», - сказал Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития.

Президент также коснулся темы сирийского ответвления террористической организации РКК – PYD: «В ближайшее время мы полностью уничтожим сирийские ответвления террористической организации».

«До настоящего времени мы действовали осторожно, чтобы не нанести вред персоналу тех сил, которые считали своими друзьями. Мы не будем сидеть сложа руки, в то время как кто-то в США пытается создать у нас под боком террористическое государство», - отметил Эрдоган.

Ф.Багирова