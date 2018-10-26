Эрдоган: Те, кто пытаются создать ажиотаж вокруг событий 1915 года, сами имеют кровавое прошлое

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с жесткой критикой стран, озвучивающих обвинения по событиям 1915 года в Османском государстве.

Ни одна страна, выступающая с провокационными заявлениями о так называемом «геноциде армян» не стремится отстоять истину, сказал Эрдоган, сообщает Anadolu.

Он отметил, что страны и круги, пытающиеся учить Турцию демократии и правам человека, создавая ажиотаж вокруг событий 1915 года и борьбы Анкары с терроризмом, сами имеют кровавое прошлое.

По его словам, за всеми известными фактами массовых убийств, геноцида, пыток и бесчеловечного обращения стоят страны, которые сегодня пытаются обвинять Турцию в геноциде и игнорировании демократии.

«Ни одна страна или группа, поднимающая тему событий 1915 года, не смогла обосновать свою позицию архивными документами. В то же время Турция готова в любой момент открыть архивы для изучения событий 1915 года», - подчеркнул турецкий лидер.

Глава Турции привлек внимание к решению президент Франции Эммануля Макрона учредить национальный День памяти геноцида армян 24 апреля.

«Мировое сообщество прекрасно знает о том, что за геноцидом в Руанде стоят французы. Именно они 25 лет назад участвовали в убийстве 800 тысяч человек в этой африканской стране. И сегодня тот же Париж пытается учить Турцию истории», - сказал Эрдоган.

Ф.Багирова