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Эрдоган стал свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 11:35 ~ 1 минута на чтение 169
Эрдоган стал свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала» - ФОТО - ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на свадьбе полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила.

Соответствующая видеозапись была опубликована в Twitter.

На кадрах видно, как турецкий лидер вместе со своей женой Эмине Эрдоган присутствует на церемонии бракосочетания.

Как уточняет Daily Mail, торжество состоялось в Стамбуле. Глава государства сказал молодоженам напутственные слова и пожелал долгой совместной жизни.

Отмечается, что президента связывают с Озилом дружеские отношения. В частности, в прошлом году спортсмен подарил Эрдогану футболку клуба со своим автографом, после чего в штабе сборной Германии засомневались в необходимости включать игрока в заявку на чемпионат мира.

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, став в ее составе чемпионом мира в 2014 году. В активе хавбека 92 матча за национальную команду, в которых он забил 23 мяча.

Lenta.ru

 

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