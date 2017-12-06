Эрдоган созывает экстренный саммит ОИС по Иерусалиму

В среду, 13 декабря, в Стамбуле состоится внеочередной саммит лидеров Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя планы США по переносу американского посольства из Тель-Авива и объявлению Иерусалима столицей Израиля.

По его словам, президент Эрдоган призвал к созыву экстренного заседания лидеров стран ОИС для координации действий мусульманских государств на фоне событий, имеющих важное значение для статуса Иерусалима и мира, сообщает Anadolu.

«Иерусалим – символ достоинства мусульман. Этот город - цель совместных усилий исламского сообщества», - заявил Калын.

Далее он процитировал слова Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего ранее, что «Иерусалим – это красная черта для Анкары». Помимо исторических, религиозных и правовых аспектов, особое внимание необходимо уделить усилиям по предотвращению изменения статуса Иерусалима и попыток позиционировать этого город в качестве собственности Израиля, подчеркнул он.

«Призываем власти США не допустить фатальную ошибку, которая подорвет и без того зыбкий мирный процесс на Ближнем Востоке», - сказал Ибрагим Калын.

Ф.Багирова