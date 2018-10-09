Эрдоган раскрыл некоторые подробности исчезновения саудовского журналиста - ФОТО

Процесс, связанный с исчезновением саудовского журналиста Джемаля Кашыкчы, по-прежнему находится в центре внимания турецких властей.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, сообщает Anadolu.

«Мы держим данный вопрос в поле зрения, это является для нас как политическим, так и человеческим долгом», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что саудовская сторона должна обосновать свою версию событий вескими и неопровержимыми доказательствами.

«Сотрудники генконсульства не смогут отделаться утверждением, что «он ушел». Если он покинул здание (генконсульства), то вам нужно это доказать»,- сказал президент Эрдоган.

По его словам, в ходе расследования установлено, что в день инцидента из Саудовской Аравии в Стамбул прибыли несколько человек.

«В настоящее время изучаются данные с камер в аэропорту. На них зафиксированы несколько человек, прибывших из Саудовской Аравии (в день инцидента). Прокуратура анализирует эту информацию, продолжает всестороннее расследование»,- сказал Эрдоган.

Напомним, что известный журналист не выходит на связь с 2 октября, когда его видели входящим в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Агентство Reuters ранее сообщило об убийстве Кашыкчы, что вызвало обеспокоенность в США.

«Если сообщения о том, что Джемаль убит подтвердятся, то это станет ужасающим и немыслимым событием»,- сказал редактор газеты The Washington Post Фред Хайатт.

Хайатт выразил надежду на то, что материалы в СМИ не отражают действительности и известный журналист все еще жив.

«Кашыкчы - очень смелый журналист. Надеемся, что он все еще жив. Главные ценности для него как журналиста - достоинство и свобода. Его уважали как в Саудовской Аравии, так и во всем мире. Для газеты The Washington Post было честью публиковать его материалы»,- сказал редактор американского издания.

Сообщения об убийстве журналиста в саудовской дипмиссии прокомментировал и Скотт Мёрфи - член Комитета по иностранным делам Сената США, младший сенатор США от штата Коннектикут. «Если это правда и саудиты заманили одного из жителей США в консульство, где убили, то отношения Вашингтона и Эр-Рияда должны быть в корне пересмотрены»,- написал Мёрфи в социальных сетях.

Ранее источники в полиции Турции сообщили, что Джемаль Кашыкчы (Джамал Ахмид Х. Хашоги) вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября в 13.12 по местному времени, но не так и не покинул дипмиссию.

Кроме того, 15 граждан Саудовской Аравии, в числе которых были и официальные представители королевства, в те же часы находились в саудовской дипмиссии в Стамбуле, а затем на двух самолетах вернулись на родину.

Ф.Багирова