Эрдоган призвал к экономическому сотрудничеству с Грецией

Предприниматели Турции и Греции должны участвовать в реализации совместных проектов, в том числе в третьих странах, что отвечает интересам обеих государств, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Афинах.

По словам турецкого лидера, активное экономическое сотрудничество выведен уровень двусторонних отношений на новый уровень.

Как сообщает Anadolu, президент Эрдоган привлек внимание к глубоким историческим связям между народами Турции и Греции. «В Турции живут десятки тысяч этнических греков. В то же время, в Греции проживает многочисленная турецкая община. Все это показатель тесного исторического взаимодействия двух народов, в том числе в культурной области. Необходимо вывести уровень сотрудничества на новый уровень, чему послужит и мой нынешний визит», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции привлек внимание к процессам, протекающим в регионе. «В критический для региона период наши страны должны сплотить усилия и продемонстрировать солидарность. Взаимодействие должно проявляться в политической, оборонной, экономической, культурной сферах, а также в области туризма», - перечислил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил значимость взаимодействия и в энергетической сфере. «Турция играет в регионе роль энергетического хаба. Проекты Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов вкупе с газопроводом «Турецкий поток», откроют новый возможности для экономики всего региона», - констатировал глава государства.

В довершении Эрдоган выразил признательность Афинам за поддержку усилиям Турции по вступлению в состав Европейского союза.

Ф.Багирова