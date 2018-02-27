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Эрдоган пообещал шестилетней девочке почетные похороны - ФОТО - ВИДЕО

27 Февраля, 2018 в 20:28 ~ 1 минута на чтение 2901
Эрдоган пообещал шестилетней девочке почетные похороны - ФОТО - ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.

"Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут", — сказал Эрдоган. Под бордовыми беретами турецкий лидер подразумевал военнослужащих Сил специальных операций. На ролике видно, как по щекам воспитанницы училища текут слезы.

"У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Божией", — сказал президент. Затем он обратился к ребенку, спросив, готова ли она на все ради своей страны.

Девочка ответила утвердительно, после чего Эрдоган поцеловал ее в щеку и отпустил.

РИА Новости
 

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