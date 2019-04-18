Эрдоган осудил двойные стандарты западных СМИ

По мере того, как Турция акцентирует внимание на двойных стандартах в вопросе борьбы с терроризмом и проблемы беженцев, нарастает антитурецкая пропаганда, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре.

Глава государства раскритиковал руководство и коллектив газеты Financial Times, призвав британское издание лучше узнать страну, предоставившую убежище четырем миллионам беженцев. «Сколько беженцев в Великобритании? Почему Financial Times не публикует материалы на эту тему?», - сказал Эрдоган, сообщает Анадолу.

По словам турецкого лидера, истинная журналистика предполагает всесторонний анализ и объективное отношение к освещаемой теме. «Недопустимо публиковать антитурецкие новости, опираясь на голословные заявления радикально настроенных лиц и не отражая точку зрения другой стороны. Турция обеспокоена подобным подходом», - сказал Эрдоган.

Эльшан Рустамов, Г.Р.