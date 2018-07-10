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Эрдоган объявил новый состав кабинета министров

Сегодня в 00:30 ~ 1 минута на чтение 179
Эрдоган объявил новый состав кабинета министров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового Кабинета министров страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Анадолу, в состав Кабинета министров вошли:

Фуат Октай - вице-президент;

Абдульхамит Гюль - министр юстиции;

Министр казначейства и финансов - Берат Албайрак;

Министр внутренних дел- Сулейман Сойлу;

Министр культуры и туризма - Мехмет Эрсой;

Министр труда, соцуслуг и семьи - Зехра Зюмрют Селчук;

Министр энергетики и природных ресурсов - Фатих Дёнмез;

Министр молодежи и спорта - Мехмет Касапоглу;

Министр нацобразования - Зия Сельчук;

Министр нацобороны - Хулуси Акар;

Министр здравоохранения - Фахреттин Коджа;

Министр торговли - Рухсар Пекджан;

Министр транспорта и инфраструктуры - Джахит Туран;

Министр промышленности и технологий - Мустафа Варанк;

Министр сельского и лесного хозяйства - Бекир Пакдемирли;

Министр окружающей среды и градостроительства - Мурат Курум;

Министр иностранных дел - Мевлют Чавушоглу.

1news.az

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