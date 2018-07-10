Эрдоган объявил новый состав кабинета министров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового Кабинета министров страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Анадолу, в состав Кабинета министров вошли:
Фуат Октай - вице-президент;
Абдульхамит Гюль - министр юстиции;
Министр казначейства и финансов - Берат Албайрак;
Министр внутренних дел- Сулейман Сойлу;
Министр культуры и туризма - Мехмет Эрсой;
Министр труда, соцуслуг и семьи - Зехра Зюмрют Селчук;
Министр энергетики и природных ресурсов - Фатих Дёнмез;
Министр молодежи и спорта - Мехмет Касапоглу;
Министр нацобразования - Зия Сельчук;
Министр нацобороны - Хулуси Акар;
Министр здравоохранения - Фахреттин Коджа;
Министр торговли - Рухсар Пекджан;
Министр транспорта и инфраструктуры - Джахит Туран;
Министр промышленности и технологий - Мустафа Варанк;
Министр сельского и лесного хозяйства - Бекир Пакдемирли;
Министр окружающей среды и градостроительства - Мурат Курум;
Министр иностранных дел - Мевлют Чавушоглу.
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