Эрдоган и Путин проведут встречу в Сочи

Очередная встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоится в понедельник, 17 сентября.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши в Исламабаде.

Как сообщает Anadolu, по словам министра, президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече обсудят тему сирийского конфликта.

Мевлют Чавушоглу акцентировал внимание на ситуации в сирийском Идлибе.

«Турция готова сотрудничать со всеми странами в борьбе с терроризмом. Однако наносить беспорядочные авиаудары, обосновывая их борьбой с террористами, неверно. Гибнут невинные люди, женщины и дети. Это ошибочно и не гуманно. Подобные действия не принесут мир и стабильность в регион», - подчеркнул М.Чавушоглу.

По словам министра, Анкара поднимает эту тему на самых разных платформах. «В понедельник глава Турецкого государства проведет еще одну встречу с Путиным. Мы также продолжим предпринимать шаги на уровне ООН. Позиция Анкары находит широких отклик на международном уровне», - сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция проводит четкую политику в отношении Сирии, в том числе провинции Идлиб.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 17 сентября. Встреча состоится в Сочи.

Ф.Багирова