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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию вокруг Иерусалима

11 Декабря, 2017 в 23:05 ~ 1 минута на чтение 252
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию вокруг Иерусалима

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил ситуацию вокруг Иерусалима со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который находится в Анкаре с рабочим визитом.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

«Мы обсудили важные проблемы в регионе. Одна из главных — ситуация с Иерусалимом. США приняли решение, которое разочаровало мусульман, христиан и даже евреев. В последние дни четыре палестинца погибли в столкновениях, число пострадавших дошло до 2 тысяч человек. Израиль это видит как шанс еще больше надавить на Палестину», — заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с Путиным в Анкаре.

РИА Новости

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