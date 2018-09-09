1news.az
Россия
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Эрдоган хочет встретиться с Путиным после визита в Германию

Сегодня в 14:01 ~ 1 минута на чтение 508
Эрдоган хочет встретиться с Путиным после визита в Германию

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным после своего визита в Германию, который состоится в конце сентября.

«У нас есть разногласия (с РФ – ред.), и мы это обсуждаем на уровне глав МИД, Минобороны, разведки. После визита в Германию (27-28 сентября) мы можем снова встретиться с Путиным», — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита в Тегеране. Его слова цитирует газета Hurriyet.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

РИА Новости

Telegram WhatsApp

508

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Россия

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net