Эрдоган: Было немало провокаций, чтобы ухудшить турецко-российские отношения, но мы смогли преодолеть все вызовы

Было предпринято немало провокаций с целью ухудшения отношений Турции и России, но благодаря здравомыслию и хладнокровию сторон, Анкара и Москва смогли преодолеть все вызовы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первом заседании осенне-зимней сессии парламента 27-го созыва, сообщает Anadolu.

«В скором времени будут предприняты меры для еще большего укрепления связей с Россией», - сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду на скорую нормализацию отношений с США: «Надеюсь, в скором времени все разногласия будут урегулированы, и связи в политической и экономической сферах продолжат развиваться в духе стратегического партнерства».

Президент Турции отметил готовность Анкары противостоять искаженному восприятию, которое привело к принятию США решения ввести санкции в отношении Турции. «Ошибочные решения, принятые под предлогом судебного процесса над пастором, обвиняемым в связях с террористическим организацией, недопустимы», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что США встали на ошибочный путь, пытаясь решить политические и юридические проблемы в отношениях с Турцией не путем диалога, а посредством угроз и шантажа. «В Вашингтоне полагают, что это может нанести ущерб Турции, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе самый большой урон будет нанесен самим США», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган сказал также, что попытки нанести ущерб экономике Турции обречены на провал: «Делается все возможное для ликвидации последствий манипуляций на финансовых рынках».

Он также отметил, что Турция стремится к полному устранению угрозы терроризма, исходящей с территории Ирака.

«Цель Турции – уничтожение террористов в районе Кандиль на севере Ирака. Также важно ликвидировать угрозу терроризма в иракском районе Синджар, который стал «аналогом» Кандиля», - сказал Эрдоган.

Ф.Багирова