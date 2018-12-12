Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии

Турция в ближайшие несколько дней начнет антитеррористическую операцию в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Делая предупреждения по ситуации на севере и востоке Сирии, Анкара завершила подготовку к операции в данном районе Сирии, сообщил турецкий лидер.

«Турция предотвратила крупный гуманитарный кризис в Идлибе. Пришел черед уничтожить террористов, действующих к востоку от реки Евфрат. Наша цель - уничтожение террористов в регионе», - подчеркнул глава государства, сообщает Анадолу.

Эрдоган отметил при этом, что американские военные однозначно не являются целью новой антитеррористической операции Турции в Сирии.

Президент напомнил, что север Сирии – это юг Турции.

«В этих районах Сирии предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам. Мы четко называем боевиков YPG террористами, тогда как стратегические партнеры Анкары, в том числе США, придерживаются иного мнения. Мы уверены, что YPG – это сирийское ответвление РКК, и можем доказать это. Почему же тогда наши стратегические партнеры действуют сообща с террористами, а не с Турцией?» - сказал турецкий лидер.

«В ответ на обвинения Турции в поставках оружия YPG, боевому крылу PKK в Сирии, США заявили, что поставили туда не тяжелое вооружение. Вашингтон обещает вернуть это оружие после того, как будет ликвидирована угроза ДЕАШ. Турция не поведется на эти обещания», - добавил Эрдоган.

По словам президента, США все еще не выполнили обещаний, данных Анкаре по сирийскому району Мюнбич. «Президент США Дональд Трамп объявил, что этот район Сирии будет полностью очищен от террористов YPG в течение месяца. Анкара надеется на выполнение этого обещания», - сказал Эрдоган.

Арабы составляют до 85% от численности населения сирийского Мюнбича. Но в настоящее время в Мюнбиче орудуют террористы, которые отказываются покидать район. В этом случае нам придется изгнать их из Мюнбича силой, пояснил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что ДЕАШ больше не угрожает Сирии. Турция считает подобные утверждения вымыслом, подчеркнул президент.

«Нам заявляют об угрозе, исходящей от террористической организации, контролирующей всего 150 квадратных километров территории Сирии. Если вопрос в уничтожении этих террористов, то Турция готова незамедлительно уничтожить этих террористов ДЕАШ», - сказал турецкий лидер.

Глава государства отметил, что США на словах поддерживают Турцию. Но когда дело доходит до конкретных действий, они борются в Сирии руками одних террористов с другими. «Американцы начали обучать 30 тысяч террористов в Сирии, несмотря на то, что сами отрицают этот факт, подтвержденный публикациями в мировых СМИ. Отдают ли в Вашингтоне отчет своим действиям?» - сказал президент.

А.А.