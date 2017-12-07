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Энтони Грин: Оксфордский университет принял решение продолжать сотрудничество с профессором Наргиз Пашаевой

Сегодня в 20:56 ~ 4 минуты на чтение 376
Энтони Грин: Оксфордский университет принял решение продолжать сотрудничество с профессором Наргиз Пашаевой

Ректор Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете (https://www.orinst.ox.ac.uk/nizami-ganjavi-programme-study-languages-and-cultures-azerbaijan-and-caucasus) с азербайджанской стороны академик Наргиз Пашаева, находящаяся с рабочим визитом в Великобритании, пятого декабря встретилась с директором Департамента развития по академическим программам Оксфордского университета (www.campaign.ox.ac.uk/the-campaign/academic-programmes) Энтони Грином и руководителем Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви с британской стороны профессором Эдмундом Херцигом.

На встрече была обсуждена научно-педагогическая деятельность Центра имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете в 2017 году. Состоялся широкий обмен мнениями о предстоящих, начиная с 2018 года, научно-педагогических планах, официальных, протокольных этапах постоянной деятельности Центра в Оксфордском университете. В первую очередь, официальный представитель университета Энтони Грин выразил чувство удовлетворения уровнем сотрудничества на основе прозрачности и взаимного доверия с руководителем Центра имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете с азербайджанской стороны академиком Наргиз Пашаевой. От имени руководства Оксфордского университета он выразил признательность академику Наргиз Пашаевой и отметил, что Оксфордский университет, считающийся старейшим и самым престижным научным центром мира, в качестве неизменного правила всегда с большим вниманием выбирает партнеров для сотрудничества, и не участвует в предложениях и проектах, не имеющих истинного академического содержания, где не представлены ученые с научно-педагогическим опытом.

Энтони Грин подчеркнул, что за пять лет функционирования Центра имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете он оправдал свое академическое назначение, и расценил в качестве важного исторического момента его превращение в неотъемлемую часть Оксфордского университета. Официальный представитель университета отметил, что отныне Оксфордский университет готов приложить все усилия для обеспечения постоянной деятельности Центра имени Низами Гянджеви под руководством академика Наргиз Пашаевой в Оксфордском университете.

Бывший директор Института востоковедения Оксфордского университета, действующий руководитель Центра имени Низами Гянджеви с британской стороны и ведущий профессор Института востоковедения Эдмунд Херциг, приложивший с первого дня создания Центра большие усилия для обеспечения его постоянного функционирования, рассказал также о большом и вызывающем чувство гордости новшестве для азербайджанской науки и азербайджанской истории, которое стало возможным благодаря предложению академика Наргиз Пашаевой. Он отметил, что получено официальное согласие в связи с предложением о том, чтобы библиотеке Института востоковедения Оксфордского университета было присвоено имя Низами Гянджеви. Отметим, что с этим предложением к руководству университета обратилась академик Наргиз Пашаева.

В свою очередь, академик Наргиз Пашаева выразила большую признательность профессору Херцигу и господину Энтони Грину за большое доверие и уважение, оказываемые ей и в ее лице всему научному обществу Азербайджана и истории страны.

Профессор Наргиз Пашаева отметила, что постоянная деятельность Центра имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете – неопровержимый успех для всей нашей страны. Функционирование Центра не пять, десять, двадцать или пятьдесят лет, а столетиями в составе Оксфордского университета делает университет номер один в мире доступным для всех азербайджанских ученых и студенческих поколений в будущем. И то, что имя Низами навечно останется вместе с именем Азербайджана на самой высокой ступени мировой науки – в Оксфордском университете - имеет большое историческое значение для нашей страны и нашего народа.

Отметим, что Научный центр Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете был создан в 2013 году, и является на сегодняшний день единственным в мире официально признанным функциональным академическим центром в вузе с мировым именем, представляющем на Западе азербайджанскую науку.

АЗЕРТАДЖ

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