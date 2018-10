Энрике Иглесиас страстно целуется с фанаткой в Киеве и дарит цветы Фэриде Ибрагимовой – ФОТО – ВИДЕО

В Киеве с большим успехом прошел концерт всемирно известного испанского певца Энрике Иглесиаса, который выступил перед стотысячной аудиторией.

Одним из самых запоминающихся и неожиданных моментов киевского концерта стал страстный поцелуй 43-летнего певца с украинской поклонницей, которой удалось пробраться на сцену для того, чтобы подарить кумиру его портрет.

Когда Э.Иглесиас стал благодарить поклонницу за подарок, девушка начала обнимать артиста и поцеловала в губы – сам певец был не против такого фанатского проявления любви. Однако сделать селфи с кумиром у поклонницы не получилось, так как телефон оказался разряжен.

Напомним, что похожий случай произошел и на концерте Э.Иглесиаса в Баку в 2016 году.

Фотографии и видео поцелуя Э.Иглесиаса с украинской фанаткой разлетелись по сети и стали одной из главных тем обсуждения поклонников артиста по всему миру. «А как же Анна Курникова?» - задаются вопросом фанаты, новой темой обсуждения которых станет нижеприведенная публикация, сделанная в Instagram вице-мисс конкурса «Мисс Украина - 2015» Фэриде Ибрагимовой.

Покорившая Киев своей красотой азербайджанская красавица, как видно по фото, где Ф.Ибрагимова показывает подаренный ей Э.Иглесиасом букет роз, не оставила равнодушным и испанского исполнителя. «Для самой красивой азербайджанки Украины», - гласит надпись на записке, приложенной к цветам.

«Спасибо мой любимый Энрике Иглесиас», - пишет в комментарии к снимку Ф.Ибрагимова, сопровождающая кадр цитатой из хита певца «You can be my hero baby» (Ты можешь быть мои героем).

Реакция гражданской жены Э.Иглесиаса, матери его близнецов, российской теннисистки и модели Анны Курниковой на произошедшее в Киеве пока не известна.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Юрий Стефаняк (TCH.ua), Instagram by @laferide