На следующей неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетит Баку, пишет французское издание La Tribune.

В ходе переговоров между главами двух государств вновь будет затронута тема нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, может быть подписан контракт между французской «Naval Group» и Азербайджаном на сумму порядка 400-500 млн евро (в зависимости от выбранной конфигурации и оборудования) на продажу трех патрульных катеров типа «Adroit». Они будут собраны на Бакинском судостроительном заводе.

Издание также отмечает, что Э.Макрон примет участие в саммите Франкофонии в Ереване 11 и 12 октября.

Эльшан Рустамов, Г.Р.