1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Эмир Кувейта призвал страны Залива прекратить нападки друг на друга

9 Декабря, 2018 в 22:23 ~ 1 минута на чтение 870
Эмир Кувейта призвал страны Залива прекратить нападки друг на друга
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах призвал аравийские монархии прекратить нападки в прессе друг на друга в связи с конфликтом с Катаром.
 
"Исходя из нашей позиции сохранить единство стран Персидского залива и содействовать их процветанию, мы призываем остановить информационные кампании, которые нанесли удар по нашим принципам и зародили зерна ненависти в нашем обществе", - сказал эмир Кувейта, выступая на открытии 39-го саммита стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.
 
Его выступление транслировал телеканал "Аль-Ихбария".
 
РИА Новости
Telegram WhatsApp

870

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net