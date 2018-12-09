Эмир Кувейта призвал страны Залива прекратить нападки друг на друга

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах призвал аравийские монархии прекратить нападки в прессе друг на друга в связи с конфликтом с Катаром.

"Исходя из нашей позиции сохранить единство стран Персидского залива и содействовать их процветанию, мы призываем остановить информационные кампании, которые нанесли удар по нашим принципам и зародили зерна ненависти в нашем обществе", - сказал эмир Кувейта, выступая на открытии 39-го саммита стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

Его выступление транслировал телеканал "Аль-Ихбария".