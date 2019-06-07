Эмир Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане на Кавказе

Всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о планах снять фильм об основателе и первом великом хане Монгольской империи Чингисхане.

«У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, человеке, которого не любили в России и на Западе, показать, каким он был человеком», - цитирует РИА Новости Э.Кустурицу, отмечающего, что выход фильма на большие экраны запланирован на 2020 год.

Фильм будет основан на повести кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

По словам режиссера, одна из сцен фильма о монгольском полководце может быть снята на Кавказе: «У меня есть там сцена, когда Чингисхан приходит к реке и ему надо ждать, пока она замерзнет, чтобы по ней перейти. Сейчас думаю, где снимать эту сцену – на Кавказе или в Сибири».

Однако точная локация съемок режиссером пока не определена, и если в качестве нее будет выбран Кавказ, не исключено, что эпизод в фильме о Чингисхане может быть снят Э.Кустурицей в Азербайджане.

Эмир Кустурица – сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки «Большой», в котором участвуют известные российские музыканты. Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

В.Ф, Г.Р.